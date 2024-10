BMW riconosciuto come miglior Brand nel Service (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – BMW conquista il premio di Brand con il miglior Service. La premiazione si è svolta in occasione dell’evento Service Day 2024, secondo i risultati presentati dallo studio di Quintegia, nel post-vendita, BMW è risultato nuovamente il miglior Marchio. A premiarlo sono stati i dealer che hanno partecipato al sondaggio. È la seconda volta consecutiva L'articolo BMW riconosciuto come miglior Brand nel Service proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – BMW conquista il premio dicon il. La premiazione si è svolta in occasione dell’eventoDay 2024, secondo i risultati presentati dallo studio di Quintegia, nel post-vendita, BMW è risultato nuovamente ilMarchio. A premiarlo sono stati i dealer che hanno partecipato al sondaggio. È la seconda volta consecutiva L'articolo BMWnelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:conquista il titolo dinel Service;dai dealer italiani comenel Service per la seconda volta consecutiva, secondo lo studio di Quintegia.; Listino prezziX1; Al via la partnership strategica traBank e Generali.; FUTURE OF JOY byDesign - vivere la Neue Klasse con tutti i sensi.; “+ Diversity is More” la campagna diItalia in collaborazione con AC Milan per promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione sociale.; Leggi >>>

BMW riconosciuto come miglior Brand nel Service

(msn.com)

(Adnkronos) - BMW conquista il premio di Brand con il miglior Service. La premiazione si è svolta in occasione dell’evento Service Day 2024, secondo i risultati presentati dallo studio di Quintegia, n ...

Bmw "Miglior Brand" nel Service per i dealer italiani

(laprovinciacr.it)

SAN DONATO MILANESE (MILANO) - Per la seconda volta consecutiva i dealer hanno scelto BMW come miglior brand nel Service, confermando il risultato dell'anno precedente. Il risultato dello studio ...

Interbrand 2024: i migliori brand globali premiati per investimenti sostenibili

(assodigitale.it)

Il settore automotive, con 14 marchi presenti nella top 100, mostra un’interessante dualità: mentre marchi storici come Toyota, Mercedes-Benz e BMW si trovano stabilmente ... italiana di Interbrand, ...

BMW Skytop V8 Roadster, a volte la bellezza “vince” – FOTO

(ilfattoquotidiano.it)

Fortunatamente, però, succede che fra tante spine nasca una rosa: come la BMW Skytop V8 Roadster. La vettura era stata presentata come prototipo lo scorso maggio, al concorso d’eleganza di Villa ...