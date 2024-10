'Archeobrividi' a Forlimpopoli: il Maf festeggia Halloween con “Il mistero della mummia” (Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione di Halloween, il Maf - Museo Archeologico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli propone un appuntamento da brividi, anzi da Archeobrividi, alla ricerca del “mistero della mummia”. Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre, bambini e famiglie, organizzati a squadre, si sfideranno in una vera e Forlitoday.it - 'Archeobrividi' a Forlimpopoli: il Maf festeggia Halloween con “Il mistero della mummia” Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione di, il Maf - Museo Archeologico “Tobia Aldini” dipropone un appuntamento da brividi, anzi da, alla ricerca del “”. Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre, bambini e famiglie, organizzati a squadre, si sfideranno in una vera e

