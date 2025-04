Irrompono in pasticceria nella notte e fanno razzia di colombe pasquali al cioccolato

pasticceria sottosopra, non c'erano soldi da rubare, e alla fine per non uscire a mani vuote hanno afferrato oltre una ventina di colombe al cioccolato, le più costose, e si sono dileguati lasciando il caos al negozio. È successo tra le 2 e le 5 del mattino di domenica 13 aprile. Veneziatoday.it - Irrompono in pasticceria nella notte e fanno razzia di colombe pasquali al cioccolato Leggi su Veneziatoday.it Hanno messo lasottosopra, non c'erano soldi da rubare, e alla fine per non uscire a mani vuote hanno afferrato oltre una ventina dial, le più costose, e si sono dileguati lasciando il caos al negozio. È successo tra le 2 e le 5 del mattino di domenica 13 aprile.

