Inter i nerazzurri mettono nel mirino il record del Lille | il dato della squadra di Inzaghi

Inter, i nerazzurri puntano il record del Lille: ecco il dato della squadra di Simone Inzaghi

Le 72 reti realizzate dall'Inter in Serie A sotto la guida di Inzaghi rappresentano un chiaro segno della potenza e della bellezza del gioco praticato dalla squadra nerazzurra. Questo eccezionale dato a livello offensivo non è solo un segnale di aver il miglior attacco del campionato; infatti, l'Inter ha raggiunto l'impressionante soglia di 70 gol dopo aver disputato 32 partite di campionato solo per la terza volta negli ultimi sei decenni. Le due precedenti occasioni risalgono alla stagione 2021/22, quando la squadra aveva segnato 71 reti, e all'ultima stagione, in cui la cifra si era elevata a ben 77.

Inoltre, la squadra allenata da Inzaghi ha dimostrato una continuità di rendimento impressionante, riuscendo a segnare in tutte le ultime 38 gare giocate in casa per il campionato di Serie A.

