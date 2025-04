Derby Lazio-Roma Luca Pellegrini | Abbraccio con Baroni? Ero l’ultima ruota del carro

Derby Lazio-Roma Luca Pellegrini | Abbraccio con Baroni? Ero l'ultima ruota del carro

Derby che fa perdere un po' di terreno nella corsa Champions: le parole del terzino

La Lazio va vicinissima alla vittoria nel Derby, beffata dall'eurogol di Soulé e dal pallone che oltre passa la linea. L'1-1 sta un po' stretto ai biancocelesti, che masticano un po' amaro per le tante occasioni sprecate.

La squadra di Baroni lascia comunque la Roma a due punti di distanza e si giocherà tutto nelle ultime sei partite. In conferenza stampa le parole di Luca Pellegrini:

Una rivincita personale per te? "Non c'è bisogno di rivincite. Io sono un professionista, sono contento per l'assist però non abbiamo concretizzato le occasioni in partita. Prendiamo il positivo, teniamocele strette, migliorando per concretizzare le occasioni perché giovedì ci servirà".

