Ilgiorno.it - "Violati diritti e solidarietà". Unione Inquilini in corteo:. Giunta cinica e indifferente

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Siamo ancora qui perché la città non può ignorare e dimenticare quello che è accaduto, un fatto grave". Quattro ore di presidio, organizzato dall’e dai comitati per il diritto alla casa e sostenuto, con la presenza, anche dalle forze di opposizione. Si sono dati appuntamento davanti a via Croce 2 all’angolo con via Fogagnolo. "Davanti a quella che per 40 anni è stata la Casa Albergo, che ha ospitato sfrattati, donne maltrattate, lavoratori temporanei, fragili". A tre mesi dallo sgombero del 31 luglio, il sindacato torna in quel luogo "per cercare di smuovere le coscienze dei sestesi". Un presidio prima di un breve, tra striscioni e musica, finito in largo Lamarmora. "Perché qui? Perché siamo sotto l’ufficio del sindaco, sotto il balcone di Villa Mylius". Tanti gli interventi che si sono susseguiti.