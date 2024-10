Puntomagazine.it - Ultima Generazione: “Dove sono i senatori?”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Giacomo Baggio, insieme a Michel Frost, è intervenuto al convegno in Senato sul DDL Sicurezza Roma 28 ottobre, 2024 – Si è svolto giovedì 24 ottobre presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in Piazza Capranica 72, il convegno dal titolo “Diritto non Crimine, per la Madre Terra, la giustizia sociale, climatica e ambientale”. Il dibattito sulle misure previste dalla legge Piantedosi, approvata alla Camera ed il cui iter è ripreso in Senato, promosso da Antigone, Amnesty International e Rete in difesa di, sostenuto dalla sen. Ilaria Cucchi, a cui ha partecipato Giacomo Baggio di, assieme a giuristi, avvocati, rappresentanti di movimenti ed associazioni.