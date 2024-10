Thesocialpost.it - Tragico incidente, muore Eleonora Chinello. 14enne investita mentre andava a scuola in bici

(Di lunedì 28 ottobre 2024), una giovane studentessa di 14 anni, ha perso la vita oggi, 28 ottobre, dopo essere stata travolta da un’autosi recava aincletta. L’è avvenuto nelle prime ore della mattinata a Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova, lungo via San Polo.avrebbe compiuto 15 anni il prossimo gennaio. Il violento impatto con una Volkswagen Golf le ha provocato ferite troppo gravi: nonostante un intervento chirurgico urgente, nel pomeriggio i medici hanno dovuto dichiarare il decesso della giovane. I soccorsi e la corsa in ospedale Dopo lo schianto, i soccorritori del Suem 118 sono giunti rapidamente sul posto insieme agli agenti della Polizia stradale di Piove di Sacco.