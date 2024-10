Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia | protagonista Serena Autieri

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra le grandi eccellenzene protagoniste delnelle tappe delc’è sempre la musica. A Singapore, dopo il grande successo di pubblico aldi Los Angeles e Tokyo, è tornata a grande richiesta, attrice, cantante e conduttrice televisiva, artistana amata dal pubblicono e internazionale., accompagnata dal Maestro Enzo Campagnoli, ha cantato i grandi classici della musicana coinvolgendo tutto il pubblico in una atmosfera magica e ricca di emozioni. LEGGI ANCHE: Benji & Fede presentano ‘Rewind’: «Ripartiamo da zero, ripartiamo da noi» Un concerto sold out fin dalle prime ore che ha portato gli organizzatori a inserire il 28 ottobre, ultimo giorno dele di Nave Amerigoa Singapore, una seconda data già sold out.