Bergamonews.it - Terza Università, al via i nuovi corsi

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Iniziano idella. Ecco la programmazione di quelli che prenderanno il via nella prossima settimana. In città (Informazioni: tel. 035-3594370) – Corso n. 14 di LINGUA INGLESE 2° LIVELLO: LET’S GO ON WITH SOME MORE ENGLISH, docente: Rosalba Carotenuto, Mercoledì, dal 30 ottobre 2024 al 28 maggio 2025 (annuale: 27 incontri), ore 9.30-12, al Mutuo Soccorso, via Zambonate,33 Il corso, ideale prosecuzione di “Do you speak English “, si propone di consolidare le competenze acquisite e quindi di rivedere quanto fatto. Vitale sarà ampliare le diverse conoscenze linguistiche e comunicative come anche integrarle con le nuove. Al termine del corso, i partecipanti avranno migliorato la loro capacità comunicativa ed acquisito maggiore scioltezza nella conversazione.