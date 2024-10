361magazine.com - RTL 102.5 è la radio partner ufficiale degli MTV EMAs 2024. I dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) RTL 102.5 è laMTV, tutti iRTL 102.5 è laMTV, che si terranno il 10 novembre nella nuovissima Co-Op Live Arena di Manchester. Considerata unoeventi musicali più attesi e importanti al mondo, gli European Music Awards vedranno alternarsi sul palco alcune delle più grandi star internazionali della musica. Tra i primi performer annunciati ci sono Benson Boone, Raye, Shawn Mendes, Teddy Swims e il gruppo The Warning. Tra le categorie che verranno premiate, ci sarà anche il premio per il “Best Italian Act”, con cinque artisti italiani a contendersi il titolo: Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors. RTL 102.