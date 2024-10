Quando le mamme diventano icone di stile: il Rich Mom Style (Di lunedì 28 ottobre 2024) Life&People.it La mamma, in quanto a stile, è sempre il primo modello da seguire per ogni donna; soprattutto se ha buon gusto. Ed è proprio ad una donna sofisticata, benestante ed elegante che si ispira una delle tendenze più in voga negli ultimi tempi. Quello che oggi si definisce Rich Mom Style, infatti, non è altro che uno stile che strizza l’occhio ai look privilegiati da madri che conducono vite lussuose e rilassate. Un trend divenuto iconico che evoca l’immagine di una donna raffinata e amante della ricercatezza, nonché del dettaglio. Sebbene la definizione possa sembrare relativamente recente, l’ispirazione che sta alla base del Rich Mom Style ha radici profonde nella moda classica, con riferimenti che spaziano dai look da jet set degli anni ’50 alle signore chic di Park Avenue degli anni ’90. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Life&People.it La mamma, in quanto a, è sempre il primo modello da seguire per ogni donna; soprattutto se ha buon gusto. Ed è proprio ad una donna sofisticata, benestante ed elegante che si ispira una delle tendenze più in voga negli ultimi tempi. Quello che oggi si definisceMom, infatti, non è altro che unoche strizza l’occhio ai look privilegiati da madri che conducono vite lussuose e rilassate. Un trend divenuto iconico che evoca l’immagine di una donna raffinata e amante della ricercatezza, nonché del dettaglio. Sebbene la definizione possa sembrare relativamente recente, l’ispirazione che sta alla base delMomha radici profonde nella moda classica, con riferimenti che spaziano dai look da jet set degli anni ’50 alle signore chic di Park Avenue degli anni ’90.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La dolce offerta di Simona Solbiati per la Festa della Mamma; Alessandra Savino; Paris Hilton e Lindsay Lohan, le it girl anni 2000(e si scambiano consigli); 47 anni e classe da vendere (con un amore folle per le paillettes); I migliori look street style alla New York Fashion Week S/S 2024; Maria Callas chi era? Gallery dei look per celebrare la Divina | Life&People; Leggi >>>

Pulp Fiction , 30 anni esatti dopo: un cult che influenza ancora la moda raccontato - in esclusiva - dalla costumista del film

(vanityfair.it)

Dai completi inamidati ai richiami all'estetica cowboy, il secondo lungometraggio di Quentin Tarantino ha trasformato dei look di scena in icone di stile senza tempo: la costume designer Betsy Heimann ...

Il potere del web che dà e toglie il titolo di icone (anche di stile)

(msn.com)

È l’era digitale, in cui il web ha concesso una vita parallela ma inconsistente e i social media hanno dato a tutti una seconda possibilità, quella di essere qualcun altro o più persone ...

Cos’è il trend dei 17 pannolini che fa discutere su TikTok

(msn.com)

Si chiama "17 pannolini" ed è il trend che sta facendo discutere su TikTok: ecco di cosa si tratta e per quale motivo è importante parlarne ...

My Roma, la storia delle Sorelle Fontana, icone della moda per il cinema

(exibart.com)

A Palazzo delle Pietre di Roma, un toccante incontro sulla storia delle Sorelle Fontana, icone internazionali della moda italiana ...