Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2024: Sainz fa impazzire la Ferrari! Norris precede Leclerc, indietro Verstappen

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Stasera è andato in scena il GP del, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Città del. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito centroamericano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale. Carlosha vinto il GP delal volante della, conquistando così il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto a inizio anno in Australia. Lo spagnolo è scattato dalla pole position, ha subito il sorpasso al via da parte di Maxe poi è riuscito a rimettersi davanti all’olandese con una splendida manovra al decimo giro.