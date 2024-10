Milan-Napoli Fonseca oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il, dopo il rinvio della partita con il Bologna a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si prepara a tornare in campo contro il, nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La squadra rossonera ha bisogno di trovare continuità a livello di risultati dopo la vittoria contro l’Udinese e per farlo dovrà affidarsi alla miglior formazione possibile, che però sarà priva degli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. SEGUI IL LIVEin, come seguire l’evento Un successo contro il club campano permetterebbe alla squadra lombarda di restare in piena lotta per lo Scudetto, nonostante un avvio di stagione disastroso. Il tecnico rossonero Pauloalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di lunedì 28 ottobre alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti.