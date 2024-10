Zon.it - Maxi blitz anti-caporalato nella Piana del Sele: 16 arresti per sfruttamento e truffe sui permessi di soggiorno

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In data odierna, ufficiali di PG in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Eboli, coadiuvati da personale del Comando Provinciale di Salerno nonché delle Compagnie Carabinieri di Padova, Montella e Torre del Greco, hanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettualemafia, nei confronti di 16 persone di cui: 2 sottoposti alla custodia in carcere; 11 sottoposti alla custodia domiciliari; 3 sottoposti all’obbligo di dimora; Ai predetti risulta contestato a vario titolo per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di immigrazione e falsi nonché di devastazione, incendio e altri innumerevoli reati in danno di campo agricoli e colture.