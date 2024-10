Maltempo, oggi è ancora allerta arancione in 3 regioni italiane

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'meteo28 ottobre in alcune. Un'moderataè stata diramata dal Dipartimento di Protezione civile su parte della Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna per criticità idraulica. A essere interessate le zone della bassa pianura occidentale in Lombardia, e della costa ferrarese e pianura piacentino-parmense in Emilia L'articoloin 3proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.