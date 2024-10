Biccy.it - Maica Benedicto vuole un incontro con Tommaso: “Sento qualcosa”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri pomeriggioha rivelato di sentireperFranchi: “Erache non sentivo da molto tempo. In appena due giorni è successo. Mi ha fatto capire che in poco tempo si può già instauraredi bello“. La gieffina ha continuato a parlare del bell’idraulico toscano anche in serata, durante una chiacchierata con Shaila Gatta.rivedereFranchi: “Voglio vederlo e guardarlo in faccia”. La bella gieffina spagnola ha rivelato a Shaila di aver capito da subito che c’era una bella connessione conha poi dichiarato che vorrebbe uncon il concorrente italiano, per parlargli e guardarlo negli occhi. “Sentidi forte per Lorenzo? Ti capisco benissimo. Quando mi si avvicinavaavevo la stessa sensazione. Con lui c’era una bella energia.