Iltempo.it - L'U.A.P. annuncia la prossima conferenza stampa l'11 novembre 2024

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'U.A.P. Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, attraverso il Suo Presidente, Mariastella Giorlandino, sottolinea la necessità che venga costituito un Organo di Controllo unico a livello nazionale per vigilare sui fondi erogati alle strutture sanitarie, al fine di evitare un totale tracollo della sanità pubblica e di quella privata accreditata e autorizzata. Al riguardo, infatti, è bene ricordare che i rimborsi delle prestazioni previste per le strutture sanitarie pubbliche sono gli stessi di quelli previsti per la sanità privata accreditata, che non hanno più subìto aggiornamenti da oltre 30 anni e, conseguentemente, non sono più sostenibili per le strutture sanitarie, soprattutto per quelle pubbliche nelle regioni in piani di rientro. Per tali ragioni, l'U.A.P.