Ilfattoquotidiano.it - Lo chiamano spettacolo ma Inter-Juve è la saga degli errori: perché è stata una partitaccia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Otto gol, quattro per parte. Una trentina di tiri in porta, rimonte e contro rimonte, emozioni a non finire, certo. Ma anche svarioni a ripetizione, falli da rigore (addirittura due) tipo scapoli e ammogliati, difese impresentabili e attacchi nemmeno così irresistibili come il punteggio potrebbe far credere.ntus 4-4: un grande spot per la Serie A. O forse soltanto una. Comepretare il derby d’Italia più pazzo della storia recente. Sul piano del risultato non c’è dubbio che, per i valori in campo e soprattutto per come si era messa, il pareggio suona come una sconfitta per l’e quasi una vittoria per la. Si è rivista – e non è la prima volta quest’anno – la versione peggiore della squadra di Inzaghi, quella che per intenderci un paio di stagioni fa aveva fatto invocare persino l’esonero, prima della cavalcata in Champions.