Pisa, 28 ottobre 2024 - L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società si evolve rapidamente, si integra nella nostra vita quotidiana in numerosi ambiti sociali. Nel mondo del lavoro si vanno rimodellando le attività economiche e ridefinendo i ruoli sociali e professionali. Nella comunicazione digitale sta diventando un fattore nell'orientare l'opinione pubblica. Nell'educazione svolge un ruolo sempre più evidente nell'apprendimento personalizzato e negli strumenti didattici a disposizione di docenti e studenti. dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla società (The Impact of AI on Society) si parlerà durante un workshop aperto a tutti giovedì 31 ottobre dalle 9.

L'impatto dell'IA su lavoro, scuola e comunicazione: il convegno della Scuola Normale

