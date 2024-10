Liguria: exit poll Opinio-Rai; Bucci tra il 47% e il 51% (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2% Quotidiano.net - Liguria: exit poll Opinio-Rai; Bucci tra il 47% e il 51% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo il primodel consorzioItalia per la, inè in testa il candidato del centrodestra Marcocon un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2%

Liguria: exit poll Opinio-Rai; Bucci tra il 47% e il 51%

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centros ... (ansa.it)

Chiuse alle 15 le urne per le elezioni regionali in Liguria. Secondo i primi exit poll di Opinio/Rai è in vantaggio il candidato del Centrodestra, Marco Bucci, tra il 47-51% dei voti, contro il ... (lapresse.it)

Alle 15 di lunedì si sono chiusi i seggi in Liguria, dove si votava per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del nuovo presidente della regione. Secondo gli exit poll entrambi i princip ... (ilpost.it)