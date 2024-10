Inter-news.it - Lautaro Martinez consegna Premio Yashin: «L’obiettivo? Fare gol»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Yann Sommer è stato tra i primi 10 candidati per ilhato il, ma non a lui. Le parole dell’attaccante argentino riprese da Sky Sport.– Alla cerimonia didel Pallone d’Oroè assoluto protagonista. Ufficialmente è tra i primi 10 giocatori al mondo, ma non solo. L’attaccante dell’Inter hato il, tra i candidati c’erano anche Yann Sommer, suo compagno, e Mike Maignan del Milan. Il capitano e numero 10 nerazzurro ha detto prima della: «È un piacere essere qui. Recentemente ho raggiunto obiettivi straordinari con l’Inter e l’Argentina. Il mio obiettivo?gol. E i portieri li studiamo per conoscerne le caratteristiche». Illo ha vinto alla fine Emiliano, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione della Copa America.