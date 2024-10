Calciomercato.it - Inter, la difesa fa acqua: Marotta risolve in due mosse

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 4-4 trae Juventus apre definitivamente il caso sulladei nerazzurri: problema per Inzaghi,punta arlo con duedi mercato Lo scorso anno, una delle chiavi del successo dell’in campionato era stata unaquasi impenetrabile, come componente fondamentale di uno meccanismo quasi perfetto. La differenza con la scorsa stagione non potrebbe essere più netta. In tutto l’o campionato 2023/2024, i nerazzurri avevano subito 22 gol, dopo nove giornate ora siamo già a 13 gol incassati., lafain due– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Quattro, sono arrivati nel pirotecnico 4-4 contro la Juventus di ieri a San Siro.