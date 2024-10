Inps 310 000 le pensioni pagate all' estero per 16 miliardi

Quotidiano.net - Inps, 310.000 le pensioni pagate all'estero per 1,6 miliardi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'insieme dei pagamenti delleerogate dall'all'(che includono non solo quelli riferiti alle prestazioni in regime internazionale, ma anche a quelle liquidate sulla base della sola contribuzione italiana) sono pari a oltre 310.000 nel 2023, con un importo totale di circa 1.600 milioni di euro. E' quanto emerge dal nuovo Rapporto dell'che sarà oggetto di uno specifico approfondimento in occasione del Convegno "@migrazione: da fenomeno sociale a fattore identitario" che si svolgerà , in collaborazione con la Fondazione Migrantes, il 23 gennaio 2025 a Palazzo Wedekind a Roma. Complessivamente questo aggregato rappresenta il 2,3% del totale delleerogate dall'Istituto e si distribuisce su circa 160 Paesi. Le solein regime internazionale sono circa 680mila, di cui il 36%all', per un importo di poco meno di 562 milioni di euro.