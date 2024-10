Ilfogliettone.it - In Liguria Meloni rifiata: rischio cappotto a Regionali è fugato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Giorgiatira un sospiro di sollievo e festeggia la vittoria di Marco Bucci alle elezioniin. "Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioniin! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", ha scritto la premier su X. "Con la sua guida - ha aggiunto - lapotrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia".Nelle scorse settimane, il possibile "3-0" del centrosinistra, decantato da Elly Schlein, considerando anche i prossimi voti in Emilia-Romagna e Umbria, aveva impensierito non poco l'inquilina di Palazzo Chigi.