Halloween Party al Byblos Club (Di lunedì 28 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024, a partire dalle ore 22.30, appuntamento al Byblos Club Catania con la serata dal titolo 'Halloween Party'. Dj set, dress code facoltativo, ingresso in disco € 10 con cocktail incluso entro le ore 23.45. Per prenotazioni telefonare al numero 329 4198077. Cataniatoday.it - Halloween Party al Byblos Club Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024, a partire dalle ore 22.30, appuntamento alCatania con la serata dal titolo ''. Dj set, dress code facoltativo, ingresso in disco € 10 con cocktail incluso entro le ore 23.45. Per prenotazioni telefonare al numero 329 4198077.

Halloween Party al Byblos Club

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quest’anno a Torino Halloween si preannuncia come una lunga notte... di appuntamenti e eventi da non perdere. La festa anglosassone riscuote infatti sempre maggiore successo e sono sempre di più gli e ... (tg24.sky.it)

L’evento si terrà il 31 ottobre 2024, dalle 18:00 alle 20:00, con partenza dal sottopasso del cimitero. Si mangia all'area feste ... (varesenews.it)

Torna anche quest'anno l'appuntamento imperdibile per gli amanti del brivido e del pattinaggio: il 31 ottobre, il Palavela on Ice si trasforma nella "Casa dei Brividi" per una notte di Halloween ... (torinotoday.it)