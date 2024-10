Ilfattoquotidiano.it - Fuori ruolo e sempre in fuorigioco: Mbappé è il vero problema di Ancelotti, costretto a cambiare il suo Real per far spazio al francese

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si sta ricominciando a usare con una certa frequenza il termine “Galacticos” a proposito delMadrid e lo sbarco di Kyliantra i Blancos non è casuale nel revival. Del resto, quando una squadra aggiunge un campione come l’attaccantea un impianto base in cui trovi gente come Vinicius, Bellingham, Rodrygo, Modric e il meno reclamizzato Valverde, il déjà vu è quasi scontato. Le logiche di quell’epoca, in teoria, oggi dovrebbero essere superate, soprattutto dopo essere rimasti scottati da alcune delusioni, ma nel calcio mai dire mai. Lo slogan “Galacticos”, tanto per rinfrescare la memoria, accompagnò ildi Florentino Perez prima maniera (2000-2006). Conquistarono una Champions (2002, straordinario gol di Zidane nella finale vinta 2-1 contro il Bayer Leverkusen), una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Uefa, due campionati e due Supercoppe di Spagna.