Metropolitanmagazine.it - Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti vorrebbe Barbara D’Urso sul palco dell’Ariston: spunta l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo alcune indiscrezioni sembra chevogliaaldi: a lanciareè il settimanale Nuovo TV di Riccardo Signoretti.- Photo Credits La RepubblicaFervono i preparativi pere i toto-nomi su possibili co-conduttori, ospiti e quant’altro. Sembra che il nuovo direttore artisticostia smuovendo i vertici Rai per avere. L’ex conduttrice di Mediaset è una personalità mediaticamente forte, oltre che amatissima dal pubblico, e si mormora cheavrebbe puntato proprio su di lei per la nuova edizione deldi. Recentemente,è stata ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, anche in questo caso l’amata conduttrice è stata fortemente voluta da Milly Carlucci.