Elezioni Liguria Bucci in leggerissimo vantaggio su Orlando | corsa incerta

E' caccia all'ultimo voto per chi dovrà governare, con un testa a testa tra il candidato di centrodestra su quello di centrosinistra Una corsa incerta fino alla fine. Bucci contro Orlando e viceversa. In palio c'è la Regione Liguria, con i due candidati di centrodestra e centrosinistra che sono divisi da una manciata di voti. Il candidato di centrodestra Bucci con il candidato di centrosinistra Orlando che sono divisi da pochi voti, una corsa incerta (Ansa Foto) Cityrumors.itLa Liguria era una battaglia sin dall'inizio e così è stato e sarà. Si sapeva che tra il centrodestra e il centrosinistra sarebbe stata una corsa incerta fino alla fine e così è, lo si evince dai primi dati exit poll e dalla proiezioni che, sin dalla chiusura delle Elezioni, indicano Marco Bucci come possibile vincitore delle Elezioni regionali della Liguria.

