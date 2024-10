Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata morta sulla tomba di famiglia nel cimitero di Chieti. Ad allertare i soccorsi, suo marito

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Aunaè stata rinvenuta, all’interno del localedi Sant’Anna. Si chiamava Giuliana Leccese e aveva 75 anni. Sul posto i carabinieri di, con il reparto scientifico, e il medico legale, Cristian D’Ovidio, che ha eseguito i primi rilievi su disposizione della Procura. Aperto un fascicolo per capire cosa sia accaduto. La, pensionata ed ex-dipendente dell’amministrazione provinciale di, era uscita di casa intorno alle 11 per recarsi in auto alle Poste per prelevare del denaro. Non vedendola tornare, il, secondo quanto ha riferito agli inquirenti, le ha telefonato più volte, ma senza avere mai risposta. È stato proprio lui, uscito a cercarla e avendo notato l’auto parcheggiata all’esterno del, a trovarla e a dare l’allarme.