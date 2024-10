Danilo il peggiore. McKennie l’indovino. Savona di carattere (Di lunedì 28 ottobre 2024) DI GREGORIO 6,5. Quattro gol subiti con poche colpe. Sfiora soltanto il rigore del 3-2 ed è determinante su Dimarco e Barella. CAMBIASO 6. Non sembra avere mancanze specifiche in chiusura ed è lui a lanciare l’azione del primo gol di Yildiz. KALULU 5,5. Un solo errore, da matita blu: perde il contatto visivo con Dumfries e lo stende in area. Danilo 4,5. Parte con due interventi in ritardo in pochi minuti, il secondo è da rigore. Soffre Thuram per tutta la partita. CABAL 5,5. Pennella il pallone che avvia l’1-1 bianconero, ma Dumfries lo coglie spesso in castagna. LOCATELLI 5. Non è una presenza, in alcuna delle due fasi. McKennie 6,5. L’Inter gli porta bene: indovina l’inserimento e manda a bersaglio Vlahovic. WEAH 6. Picchi e abissi. Segna, ma ha anche colpe specifiche nelle azioni che portano ai rigori dell’Inter. FAGIOLI 5,5. Finché c’è lui in campo l’attacco gira male. Sport.quotidiano.net - Danilo il peggiore. McKennie l’indovino. Savona di carattere Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) DI GREGORIO 6,5. Quattro gol subiti con poche colpe. Sfiora soltanto il rigore del 3-2 ed è determinante su Dimarco e Barella. CAMBIASO 6. Non sembra avere mancanze specifiche in chiusura ed è lui a lanciare l’azione del primo gol di Yildiz. KALULU 5,5. Un solo errore, da matita blu: perde il contatto visivo con Dumfries e lo stende in area.4,5. Parte con due interventi in ritardo in pochi minuti, il secondo è da rigore. Soffre Thuram per tutta la partita. CABAL 5,5. Pennella il pallone che avvia l’1-1 bianconero, ma Dumfries lo coglie spesso in castagna. LOCATELLI 5. Non è una presenza, in alcuna delle due fasi.6,5. L’Inter gli porta bene: indovina l’inserimento e manda a bersaglio Vlahovic. WEAH 6. Picchi e abissi. Segna, ma ha anche colpe specifiche nelle azioni che portano ai rigori dell’Inter. FAGIOLI 5,5. Finché c’è lui in campo l’attacco gira male.

Danilo il peggiore. McKennie l’indovino. Savona di carattere

