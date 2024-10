Iodonna.it - “Conclave”: il trailer del film sulle macchinazioni dietro l’elezione del Papa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Con il titolo inequivocabile di Conclave, ildi Edward Berger (basato sul libro di Robert Harris e al cinema dal 19 dicembre) illustra uno degli eventi più misteriosi del mondo: l’elezione del. Che avviene con la chiamata di tutti i cardinali a Roma per le procedure (in totale clausura) di votazione, che si svolgono nella Cappella Sistina (ricostruita a Cinecittà). Un rituale antichissimo in cui si sommano e rompono equilibri, si creano alleanze e fazioni, in nome di un nuovo corso da dare alla chiesa. Leggi anche › Jude Law in costume da bagno bianco a Venezia per “The New Pope”: la rete impazzisce Conclave, la trama delDopo la morte improvvisa dell’amato e compianto, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo.