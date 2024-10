Calciomercato.it - C’è un problema per Thiago Motta: svolta per il nuovo acquisto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La Juventus riacciuffa una partita dalle mille emozioni contro l’Inter nel Derby d’Italia di San Siro: c’è però una nota dolente perDerby d’Italia ‘pazzo’ a San Siro, con la Juventus che alla fine grazie alla doppietta del subentrato Yildiz riacciuffa l’Inter dopo uno spettacolare 4-4 tra le due grandi del calcio italiano.(LaPresse) – Calciomercato.itIn evidenza nella Juve anche l’imprendibile Conceicao, che ha fatto ammattire la difesa nerazzurra che non è mai riuscita a trovare le contromisure per arginare il ‘folletto’ portoghese. I bianconeri disono stati cinici in avanti e sfruttato nel migliore dei modi le occasioni creare in area avversaria, mentre è da rivedere questa volta la solidità difensiva della ‘Vecchia Signora’ che prima della sfida del Meazza aveva subito una sola rete (su rigore contro il Cagliari) in campionato.