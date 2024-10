Bucci presidente della Regione, le prime reazioni. Paita: "Senza Italia Viva non si vince" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora prima che si concludesse lo spoglio delle schede hanno iniziato ad arrivare le prime reazioni alla vittoria di Marco Bucci (centrodestra) su Andrea Orlando (centrosinistra).Paita sullo strappo con gli ex alleati"Il voto in Liguria dimostra - afferma la senatrice Raffaella Paita Genovatoday.it - Bucci presidente della Regione, le prime reazioni. Paita: "Senza Italia Viva non si vince" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora prima che si concludesse lo spoglio delle schede hanno iniziato ad arrivare lealla vittoria di Marco(centrodestra) su Andrea Orlando (centrosinistra).sullo strappo con gli ex alleati"Il voto in Liguria dimostra - afferma la senatrice Raffaella

