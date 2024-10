Borsa | Milano chiude in rialzo Ftse Mib +069%

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,69% (Di lunedì 28 ottobre 2024) Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,69% a 35.016 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,69% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in crescita dello 0,69% a 35.016 punti.

Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,47% a 35.204 punti. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

La Borsa di Milano ha chiuso positiva. L'indice Ftse Mib ha fatto un leggero passo avanti e ha concluso la giornata in rialzo dello 0,22% a 34.776 punti. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Lieve aumento per Piazza Affari, in una giornata debole per le principali Borse Europee. Gli investitori guardano soprattutto alle prossime ... (teleborsa.it)