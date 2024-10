Attacco IsraeleIran | aspre conseguenze

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 9.00 Israele dovrà affrontare "" per l'di sabato ai siti militari iraniani. Lo ha detto il capo delle Guardie rivoluzionarie, Salami. Israele "non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi minacciosi" coi raid arrei,segno di "errore di calcolo e impotenza", ha detto il capo dei Pasdaran ventilando "inimmaginabili" E mentre è attesa la riunione del Consiglio di Sicurezza, Baghdad protesta all'Onu per la violazione da parte di Israele dello spazio iracheno a disposizione degli Usa,per i raid di sabato.