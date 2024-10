ASCOLTI SERIE A NONA GIORNATA: INTER-JUVENTUS INFIAMMA, BENE ANCHE LA FIORENTINA CON LA ROMA (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli ASCOLTI della NONA GIORNATA della SERIE A EniLive con le solite dieci sfide. Il derby d’Italia accende la NONA GIORNATA di SERIE A, molto BENE ANCHE FIORENTINA-ROMA con quasi 740.000 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. SESTA GIORNATA Data Partita Orario Telespettatori 25 ottobre 2024 Udinese-Cagliari 18:30-20:22 181.701 25 ottobre 2024 Torino-Como 20:47-22:43 268.788 26 ottobre 2024 Napoli-Lecce 15:00-16:52 624.433 26 ottobre 2024 Bologna-Milan non disputata non disputata 26 ottobre 2024 Atalanta-Verona 20:45-22:32 162.423 27 ottobre 2024 Parma-Empoli 12:32-14:25 284.415 27 ottobre 2024 Lazio-Genoa 15:00-16:53 204.106 27 ottobre 2024 Monza-Venezia 15:01-16:53 55.288 27 ottobre 2024 INTER-JUVENTUS 18:01-19:53 1.198.168 27 ottobre 2024 FIORENTINA-ROMA 20:45-22:37 739. Bubinoblog - ASCOLTI SERIE A NONA GIORNATA: INTER-JUVENTUS INFIAMMA, BENE ANCHE LA FIORENTINA CON LA ROMA Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di lunedì 28 ottobre 2024) GlidelladellaA EniLive con le solite dieci sfide. Il derby d’Italia accende ladiA, moltocon quasi 740.000 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. SESTAData Partita Orario Telespettatori 25 ottobre 2024 Udinese-Cagliari 18:30-20:22 181.701 25 ottobre 2024 Torino-Como 20:47-22:43 268.788 26 ottobre 2024 Napoli-Lecce 15:00-16:52 624.433 26 ottobre 2024 Bologna-Milan non disputata non disputata 26 ottobre 2024 Atalanta-Verona 20:45-22:32 162.423 27 ottobre 2024 Parma-Empoli 12:32-14:25 284.415 27 ottobre 2024 Lazio-Genoa 15:00-16:53 204.106 27 ottobre 2024 Monza-Venezia 15:01-16:53 55.288 27 ottobre 202418:01-19:53 1.198.168 27 ottobre 202420:45-22:37 739.

