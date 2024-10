Zielinski in regia per Inter-Juventus: Inzaghi ha una motivazione precisa (Di domenica 27 ottobre 2024) Quasi tutto pronto a San Siro per Inter-Juventus, anche le scelte di Simone Inzaghi. Dietro a quella di schierare Piotr Zielinski titolare in mezzo al campo c’è una motivazione precisa. TRIPLICE BALLOTTAGGIO – Inter-Juventus ha ovviamente dato molto da pensare a Simone Inzaghi, che è arrivato fino alla vigilia del match con un grande quesito. A chi affidare le chiavi del centrocampo nerazzurro in assenza del titolare Hakan Calhanoglu? Il ballottaggio per la sfida delle ore 18.00 di oggi pomeriggio non si è limitata a due nomi, bensì addirittura a tre. Alla lista, composta da Nicolò Barella e Piotr Zielinski, si è aggiunto anche Kristjan Asllani a pochi giorni dal derby d’Italia. Inter-news.it - Zielinski in regia per Inter-Juventus: Inzaghi ha una motivazione precisa Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Quasi tutto pronto a San Siro per, anche le scelte di Simone. Dietro a quella di schierare Piotrtitolare in mezzo al campo c’è una. TRIPLICE BALLOTTAGGIO –ha ovviamente dato molto da pensare a Simone, che è arrivato fino alla vigilia del match con un grande quesito. A chi affidare le chiavi del centrocampo nerazzurro in assenza del titolare Hakan Calhanoglu? Il ballottaggio per la sfida delle ore 18.00 di oggi pomeriggio non si è limitata a due nomi, bensì addirittura a tre. Alla lista, composta da Nicolò Barella e Piotr, si è aggiunto anche Kristjan Asllani a pochi giorni dal derby d’Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter, Asllani in panchina contro la Juventus: Inzaghi punta su Zielinski in regia - Kristjan Asllani non partirà titolare nella sfida contro la Juventus di Thiago Motta: il centrocampista albanese non ha ancora recuperato completamente dal dolore al ginocchio ... (gonfialarete.com)

Inter-Juventus, Zielinski in cabina di regia, Asllani in panchina - Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha quindi deciso di schierare dal primo minuto Piotr Zielinski, il quale prenderà il posto dell'infortunato Hakan Calhanoglu, assente per un'elongazione ... (informazione.it)

Inter, Asllani non recupera: le condizioni, Inzaghi ha scelto Zielinski dal 1' contro la Juventus - Kristjan Asllani alza bandiera bianca. Il centrocampista albanese sente ancora dolore al ginocchio, ma sarà comunque portato in panchina dal tecnico Simone Inzaghi,. (msn.com)

LIVE Alle 18 Inter-Juve: Inzaghi con Zielinski in regia, Motta tiene fuori Yildiz - Prima pagina Tuttosport in vista di Inter-Juventus: "Fuori l'anti-Conte!" "Fuori l'anti-Conte". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al… Leggi ... (informazione.it)