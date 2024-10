Oasport.it - WTA Guangzhou, Olga Danilovic spazza via Dolehide e torna al successo dopo 6 anni

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il torneo dicertifica la rinascita di. Il cemento cinese certifica il secondo titolo in carriera per la figlia di Sasha, delizioso cestista visto soprattutto in Italia, alla Virtus Bologna, a seidi distanza dala Mosca; non c’è speranza per Caroline, che si arrende con un netto 6-3 6-1 chiuso in poco più di un’ora. L’equilibrio dura per i primi quattro giochi, poi la serba riesce a mettere il naso avanti nel quinto, combattutissimo game, andando a sfruttare la terza palla break a sua disposizione. Manon aver usato un’opportunità per allungare,deve difendersi da due palle del controbreak, abilmente sventate. Questo pesa sull’animo della qualificata statunitense, che perde di nuovo il servizio e di conseguenza il primo set.