Totti non scherzava | L’ho presa seriamente una o due squadre si sono affacciate Ora vediamo il fisico

Francesco Totti non scherzava mica. L'ex capitano della Roma ha tutte le intenzione di rimettersi gli scarpini e continuare a dare calci a quel pallone. Lo ha ribadito lui stesso intervistato a margine della tappa di Miami dell'EA7 World Legend Padel Tour «La squadra c'è. vediamo cosa mi dice il fisico» Ti vedremo prima in campo a fine novembre per il World Legends Padel Tour o in campo in Serie A di calcio? «Che domanda allora diciamo che faccio in tempo a fare le finali di padel perché sono a fine novembre». Però tu sei svincolato puoi giocare quando vuoi. «Sì ma ho detto che almeno due mesi di allenamento ci vogliono, perciò i tempi sono questi». Allora non era uno scherzo quando hai detto che saresti voluto tornare a giocare «No non era uno scherzo, L'ho presa un po' seriamente quindi vediamo».

