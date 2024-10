Ilgiorno.it - Roberto Ciceri: chi è l’imprenditore che “adotta” i figli dei suoi dipendenti dalla nascita all’università

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sovico (Monza e Brianza) – Un contributo fino a 8mila euro lordi, spalmati su due anni, per ogni bambino messo al mondo oto. E poi una settimana di permessi retribuiti per l’inserimento deial nido, oltre a un giorno di permesso per accompagnarli il primo giorno di materna e di elementari. E ancora, la possibilità di smart working al 100% per le donne incinte dal settimo mese in avanti. In uno scenario italiano ancora molto poco attento ad aiutare madri e padri a conciliare vita privata e lavoro, un esempio di buone pratiche arrivaBrianza. Lo sta realizzando la Beta, storica impresa di Sovico con 100 anni di attività, oggi leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione.