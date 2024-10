Lanazione.it - Rifornivano di droga tutta la costa. Arrestati cinque pusher italiani

(Di domenica 27 ottobre 2024) La polizia della Questura apuana ha arrestato, in esecuzione di misura di custodia cautelare in carcere, per spaccio di, tutti con età compresa tra i quaranta e i cinquanta anni, di origini meridionali ma residenti da tempo a Massa, già noti alle cronache giudiziarie e con precedenti specifici. Le attività investigative, espletate dalla locale squadra mobile nei mesi tra marzo e settembre di quest’anno, hanno consentito di individuare l’intero gruppo criminale che organizzava traffici illeciti con gli stupefacenti, del tipo cocaina, hashish e marijuana.