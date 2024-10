Rete di presunti spioni: coinvolti anche La Russa e suo figlio nelle indagini della Dda (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le indagini della Dda di Milano rivelano un intrigato scenario di presunti spionaggi che coinvolge nomi noti della politica e della società, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il figlio Geronimo. Il caso, che sta suscitando un notevole interesse mediatico, mostra come il mondo della sicurezza e delle investigazioni sia intriso di connessioni e potenzialmente pericolose interazioni. Le intercettazioni telefoniche emerse infatti, offrono uno sguardo inquietante su una possibile Rete di vigilanza che va al di là delle normali pratiche investigative. Gaeta.it - Rete di presunti spioni: coinvolti anche La Russa e suo figlio nelle indagini della Dda Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter LeDda di Milano rivelano un intrigato scenario dispionaggi che coinvolge nomi notipolitica esocietà, tra cui il Presidente del Senato Ignazio Lae ilGeronimo. Il caso, che sta suscitando un notevole interesse mediatico, mostra come il mondosicurezza e delle investigazioni sia intriso di connessioni e potenzialmente pericolose interazioni. Le intercettazioni telefoniche emerse infatti, offrono uno sguardo inquietante su una possibiledi vigilanza che va al di là delle normali pratiche investigative.

