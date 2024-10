Q6 Sportback e-tron Dinamismo e stile su ’ruote alte’

trong>Sportback

(Di domenica 27 ottobre 2024) Audi Q6trong> e-allarga la famiglia delleelettriche della Casa di Ingolstadt. Il Suv-coupé affianca la più classica Q6 e-che ha esordito la scorsa primavera. Esibendo un posteriore più dinamico, nelloe nella aerodinamica, con un Cx affinato a 0,26, grazie a un tetto più spiovente. Più filante, restando lunga 4,77 metri, ma 37 millimetri più bassa, 1.611 mm invece che 1.648. Le forme più sinuose non hanno compromesso il bagagliaio da 511 a 1.373 litri, con la presenza di un vano anteriore, il ’frunk’ da 64 litri. Invariato l’abitacolo rispetto alla Suv Q6, presenta la scenografica plancia Digital Stage, con head-up display dotato realtà aumentata e i tre display di strumentazione da 11,9 pollici, infotainment da 14,5” e per il passeggero da 10,9”. Il prezzo al momento è ufficiale per la Germania, da 65.900 e 96.200 euro: sarà ordinabile da fine anno.