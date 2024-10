Justcalcio.com - ´Non dobbiamo buttare tutto nella spazzatura´ – Ancelotti ottimista dopo l’umiliazione al Clasico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Carloha detto che il Real Madrid non “getteràspazzatura” nonostante abbia perso il primodella stagione 4-0 contro il dilagante Barcellona al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid ha subito la prima sconfitta in campionato da settembre 2023 – quando ha perso 3-1 contro l’Atletico Madrid – sabato, quando Robert Lewandowski ha segnato due reti ed è stato raggiunto a referto da Lamine Yamal e Raphinha. I Blancos non sono riusciti a eguagliare la striscia di imbattibilità più lungastoria della Liga, ovvero 43 partite consecutive del Barcellona di Ernesto Valverde tra il 2017 e il 2018.