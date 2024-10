Mostra a palazzo ducale sui rischi che derivano dall’amianto (Di domenica 27 ottobre 2024) Sala gremita al convegno inaugurale della Mostra itinerante #bastAmianto nella Sala del consiglio comunale di Pesaro. L’esposizione, organizzata da Ast di Pesaro e Urbino, rimarrà aperta al pubblico fino al 31 Ottobre 2024 al palazzo ducale (Sala Laurana in piazza del Popolo). Durante il convegno si sono susseguiti gli interventi di Stefano Silvestri, collaboratore dell’Università del Piemonte Orientale, Alessia Angelini, Ispro Firenze, Fabio Filippetti, agenzia regionale sanitaria, Alessia Pesaresi, servizio igiene e sanità pubblica, Maria Pia Cancellieri e Giorgio Cappelli, servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e Renato Balduzzi, professore ordinario di diritto costituzionale dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ilrestodelcarlino.it - Mostra a palazzo ducale sui rischi che derivano dall’amianto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sala gremita al convegno inaugurale dellaitinerante #bastAmianto nella Sala del consiglio comunale di Pesaro. L’esposizione, organizzata da Ast di Pesaro e Urbino, rimarrà aperta al pubblico fino al 31 Ottobre 2024 al(Sala Laurana in piazza del Popolo). Durante il convegno si sono susseguiti gli interventi di Stefano Silvestri, collaboratore dell’Università del Piemonte Orientale, Alessia Angelini, Ispro Firenze, Fabio Filippetti, agenzia regionale sanitaria, Alessia Pesaresi, servizio igiene e sanità pubblica, Maria Pia Cancellieri e Giorgio Cappelli, servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e Renato Balduzzi, professore ordinario di diritto costituzionale dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

