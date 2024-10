Mister Movie | Il film animato su Robin, Dynamic Duo ha una data di uscita al 2028 (Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’attesa è lunga, ma la notizia è entusiasmante: Warner Bros. ha svelato una prima finestra di rilascio per l’attesissimo film animato Dynamic Duo, che vedrà come protagonisti Dick Grayson (il primo Robin) e Jason Todd (il secondo Boy Wonder). La data di uscita di Dynamic Duo è molto lontana Gli appassionati dei fumetti DC dovranno però aspettare fino alla primavera del 2028, come confermato da Collider, per vedere i due iconici personaggi sul grande schermo. L’annuncio è stato ufficializzato alla LightBox Expo (LBX) di Pasadena, in California, in un evento che ha dato ai fan uno sguardo dietro le quinte di questa produzione rivoluzionaria. La presentazione alla LightBox Expo ha visto la partecipazione di Arthur Mintz, il regista di Dynamic Duo, che ha raccontato l’approccio unico adottato per questo progetto. Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’attesa è lunga, ma la notizia è entusiasmante: Warner Bros. ha svelato una prima finestra di rilascio per l’attesissimoDuo, che vedrà come protagonisti Dick Grayson (il primo) e Jason Todd (il secondo Boy Wonder). LadidiDuo è molto lontana Gli appassionati dei fumetti DC dovranno però aspettare fino alla primavera del, come confermato da Collider, per vedere i due iconici personaggi sul grande schermo. L’annuncio è stato ufficializzato alla LightBox Expo (LBX) di Pasadena, in California, in un evento che ha dato ai fan uno sguardo dietro le quinte di questa produzione rivoluzionaria. La presentazione alla LightBox Expo ha visto la partecipazione di Arthur Mintz, il regista diDuo, che ha raccontato l’approccio unico adottato per questo progetto.

