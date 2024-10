Milan Under 13, vittoria super nel derby con l’Inter: brilla la stella di Kostyuk (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Milan Under 13 ha ottenuto una vittoria importantissima nel derby contro l'Inter: brilla la stella dell'italo-ucraino Andre Kostyuk Pianetamilan.it - Milan Under 13, vittoria super nel derby con l’Inter: brilla la stella di Kostyuk Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il13 ha ottenuto unaimportantissima nelcontro l'Inter:ladell'italo-ucraino Andre

