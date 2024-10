Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Giochiamo sempre per vincere, ma …” (Di domenica 27 ottobre 2024) Giovanni Di Lorenzo, capitano partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match Milan-Napoli. Ecco le sue parole Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Giochiamo sempre per vincere, ma …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Giovanni Di, capitano partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match. Ecco le sue parole

