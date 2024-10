Milan-Napoli, annuncio dell’ultim’ora: il big salta la sfida per infortunio (Di domenica 27 ottobre 2024) Arriva l’annuncio dell’ultim’ora in vista della prossima sfida di campionato della SSC Napoli, in programma per martedì sera a San Siro contro il Milan. Il Napoli torna subito al lavoro dopo la vittoria contro il Lecce per uno a zero: tre punti e una prestazione convincente da parte degli uomini di Antonio Conte, che adesso guarda già alla prossima sfida del campionato di Serie A contro il Milan. Il tecnico leccese lo ha definito come test importante, evidentemente per testare il livello dei partenopei anche nei vari big match: un’indicazione di non poco conto, visto che l’incrocio contro i rossoneri è solo il primo di una serie di grandi sfide. Spazionapoli.it - Milan-Napoli, annuncio dell’ultim’ora: il big salta la sfida per infortunio Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Arriva l’in vista della prossimadi campionato della SSC, in programma per martedì sera a San Siro contro il. Iltorna subito al lavoro dopo la vittoria contro il Lecce per uno a zero: tre punti e una prestazione convincente da parte degli uomini di Antonio Conte, che adesso guarda già alla prossimadel campionato di Serie A contro il. Il tecnico leccese lo ha definito come test importante, evidentemente per testare il livello dei partenopei anche nei vari big match: un’indicazione di non poco conto, visto che l’incrocio contro i rossoneri è solo il primo di una serie di grandi sfide.

